Украинский самолет с 180 пассажирами на борту упал в Иране

Сообщается, что это самолет Boeing 737, на борту которого находились 180 пассажиров и экипаж. Он потерпел крушение вскоре после взлета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране в начале среды, 8 января.
Украинский самолет со 180 пассажирами на борту разбился возле иранского аэропорта Имама Хомейни по техническим причинам. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на американский телеканал CNN.
По данным Reuters, самолет принадлежит авиакомпании "Международные авиалинии Украины".
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Впервые эта информация появилась на иранском полуофициальном информационном агентстве ISNA. Информация уточняется, данных о точных причинах нет.