Следователи работают на месте авиакатастрофы в Иране

Джафарзаде отметил, что самолет потерпел крушение между Парандом и Шахриаром.

В Иране на месте катастрофы украинского самолета со 180 людьми на борту работает следственно-оперативная группа. Об этом заявил представитель гражданской авиации страны Реза Джафарзаде, сообщает Радио Свобода.

"После вылета из международного аэропорта Имама Хомейни самолет потерпел крушение между Парандом и Шахриаром. Следственная группа из национального авиационного департамента была отправлена на место", - подчеркнул Джафарзаде.

Отметим, издание Daily Mail пишет, что самолет могли случайно збить.