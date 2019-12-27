Крушение самолета МАУ в Иране подтвердил МИД Украины

По предварительной информации представителя авиакомпании "Международные авиалинии Украины" 8 января 2020 после взлета из международного аэропорта Имам Хомейни в Тегеране пассажирский самолет авиакомпании МАУ потерпел крушение, упав неподалеку от аэропорта.

В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили крушение самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране, которое произошло 8 января. Об этом передает Департамент консульской службы МИД в Facebook.

"По информации, которая уточняется, пассажиры указанного рейса и экипаж погибли. Уточненная информация о погибших гражданах Украины будет отправлена дополнительно. В Департаменте консульской службы создана оперативная кризисная группа, телефон горячей линии - 238 17 77", - говорится в сообщении.

Украинское посольство в Иране сказало CNN, что оно собирает список погибших пассажиров.