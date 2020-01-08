Украинский самолет в Иране могли случайно сбить

Издание отмечает, что авиакатастрофа произошла через несколько часов после нападения Ирана на американские базы. Кроме того, на видео зафиксирован горящий самолет еще до падения - это вызывает предположение, что Boeing 737 могли сбить случайно.

Украинский самолет авиакомпании МАУ, который разбился в Иране, могли случайно сбить. Об этом пишет издание Daily Mail.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на авиакатастрофу в Иране. Он, в частности, выразил соболезнования родным и близким погибших пассажиров и членов экипажа.



