Число пассажиров разбившегося в Иране самолета

На месте работает украинский консул. Создана оперативная кризисная группа.

По предварительным данным, было зарегистрировано 167 пассажиров и 9 членов экипажа украинского самолета, который разбился в Иране. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на своем Telegram-канале.

"Сейчас уточняем количество граждан Украины, находившихся на борту. По предварительным данным, было зарегистрировано 167 пассажиров и 9 членов экипажа", - написал он.

Также пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны сообщила, что на сегодня подтверждена информация о 168 пассажирах, прошедших регистрацию на рейс, и о 9 членах экипажа.