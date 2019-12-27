Расследование авиакатастрофы в Иране начал офис генпрокурора

Целью расследования является установление фактов, которые привели к гибели, по предварительным данным, 167 пассажиров и 9 членов экипажа

Офис генерального прокурора начал расследование авиакатастрофы в Иране. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Офис Генерального прокурора по сообщениям в СМИ начал досудебное расследование авиакатастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины", выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев", - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 3 статьи 276 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей).