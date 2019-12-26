В Иран сегодня вылетят украинские специалисты для расследования

Так, правительство приняло решение об отправке поисково-спасательной группы в Иран для осуществления совместных мероприятий по расследованию причин трагедии и репатриации тел погибших граждан Украины.

В Иран в связи с крушением самолета МАУ сегодня, 8 января, вылетит украинский самолет со специалистами экспертной и поисково-спасательной группы. Об этом сообщает в Telegram-канале президента Украины Владимира Зеленского.