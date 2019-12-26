Катастрофа самолета МАУ: пилоты не могли связаться с диспетчерами

По словам главы организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде, у пилотов самолета не было связи с командно-диспетчерским пунктом.

Пилоты разбившегося в Иране самолета МАУ не могли связаться с командно-диспетчерским пунктом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Mehr.

"Сразу после взлета самолета с взлетно-посадочной полосы аэропорта имени имама Хомейни беспроводная связь между самолетом и командно-диспетчерским пунктом оборвалась", - сообщил он.

В свою очередь иранское агентство IRNA сообщает, что экипаж не объявил состояние тревоги.

"Я не знаю причину задержки (вылета. - ред.) и проблему технической неисправности; причина аварии непонятна и не может быть объявлена ​​до момента анализа информации с черного ящика самолета", - сказал Али Абидзаде.

Также он подчеркнул, что черный ящик самолета передадут иранской авиакомпании, и ее рассмотрит комитет по кризисному менеджменту авиакомпании. По его словам, в районе угроз не было.

Напомним, авария самолета украинской авиакомпании МАУ в Иране произошла утром 8 января. Самолет, на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, совершал рейс из Тегерана в Киев. Среди погибших в результате крушения самолета 11 граждан Украины.