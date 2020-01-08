Как горел украинский самолет видел экипаж другого лайнера

В отчете говорится, что очевидцы на земле и экипаж другого самолета видели, как самолет горел в воздухе. По их словам, масштаб пожара резко увеличился после столкновения судна с землей, после чего произошел взрыв.

Экипаж другого самолета видел, как горел украинский самолет МАУ в Иране. Об этом говорится в отчет Управления гражданской авиации Ирана относительно катастрофы.

"Направление столкновения указывает, что самолет, который направлялся на запад, чтобы покинуть зону аэропорта, после проблемы повернул направо и направился в сторону аэропорта в момент аварии", - говорится в сообщении.