 

Зенитной ракетной системой мог быть сбит самолет МАУ

События Вчера, 20:2741
Зенитной ракетной системой мог быть сбит самолет МАУ
Сообщается, что украинский самолет, следовавший из международного аэропорта Тегерана Имама Хомейни в международный аэропорт Борисполь, прекратил передачу данных в среду спустя несколько минут после взлета и вскоре после того, как Иран запустил ракеты по военных базах, где размещались американские и союзные войска.
Представитель Пентагона, сотрудник американской разведки и сотрудник иракской разведки сообщили о том, что самолет "Международных авиалиний Украины" (МАУ) был сбит зенитной ракетной системой Ирана. Об этом сообщает Newsweek.
Издание пишет, что самолет был сбит созданным в России зенитно-ракетным комплексом Tор-M1, известного НАТО как Gauntlet.
Кроме того, два чиновника Пентагона считают, что инцидент произошел случайно. В частности, противовоздушная оборона Ирана, вероятно, была активна после ракетного обстрела страны.
Кроме того, информацию о наличии данных у Пентагона о том, что украинский самолет был сбит, подтверждает агентство CBS.
Нашли ошибку в тексте? Сообщите нам о ней: выделите текст и нажмите Ctrl + Enter. Спасибо!
Теги: news, новости, Украина, Крушение, Иран, США, 7dniv, 7dnivinfo  
Чекушка
Чекушка
«КРАСНЫЕ ЛИНИИ» ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО
«КРАСНЫЕ ЛИНИИ» ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО
ЧТО ТАКОЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА?
ЧТО ТАКОЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА?
КАК ПЕРЕСТРОИТЬ ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ УКРАИНЫ?
КАК ПЕРЕСТРОИТЬ ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ УКРАИНЫ?
Украина. Страна. Государство. Отечество
Украина. Страна. Государство. Отечество
Что такое государственная власть? Природа власти
Что такое государственная власть? Природа власти
Украина. Что такое внешняя политика? Взаимосвязь внешней и внутренней политики
Украина. Что такое внешняя политика? Взаимосвязь внешней и внутренней политики
«UA рулетка» – 12 внутренних конфликтов убивающих Украину
«UA рулетка» – 12 внутренних конфликтов убивающих Украину
Украина. 15 направлений внутренней политики
Украина. 15 направлений внутренней политики
Что такое антикоррупционная политика?
Что такое антикоррупционная политика?
Что такое государственная информационная политика?
Что такое государственная информационная политика?
Почему деградировало государственное управление?
Почему деградировало государственное управление?

Новости по теме

Техническая неисправность не является причиной авиакатастрофы в Иране заявил Трамп
Техническая неисправность не является причиной авиакатастрофы в Иране заявил Трамп
Вчера, 20:23
Версию о ракете опроверг Иран и назвал причину авиакатастрофы МАУ
Версию о ракете опроверг Иран и назвал причину авиакатастрофы МАУ
8-янв-2020, 08:56
Украинский самолет в Иране могли случайно сбить
Украинский самолет в Иране могли случайно сбить
8-янв-2020, 08:53
Следователи работают на месте авиакатастрофы в Иране
Следователи работают на месте авиакатастрофы в Иране
8-янв-2020, 08:44
Украинский самолет с 180 пассажирами на борту упал в Иране
Украинский самолет с 180 пассажирами на борту упал в Иране
8-янв-2020, 08:42

Последние новости

Вчера, 2020-01-09
21:23
События
Владелец кофейни Starbucks: «Если вы поддерживаете традиционные браки, не покупайте наш кофе!»
20:31
События
Двух человек расстреляли в Кировоградской области
20:30
Политика
Украинским экспертам доступ ко всем данным расследования авиакатастрофы предоставит Иран
20:27
События
Зенитной ракетной системой мог быть сбит самолет МАУ
20:25
Политика
Совещание оперативного штаба по вопросам авиакатастрофы в Иране провел Зеленский
20:23
Политика
Техническая неисправность не является причиной авиакатастрофы в Иране заявил Трамп
17:53
Экономика
Укрепление гривны объяснили в МВФ
17:51
События
Как горел украинский самолет видел экипаж другого лайнера
17:49
Политика
США и Украину к расследованию катастрофы МАУ официально пригласил Иран
17:47
Политика
К расследованию авиакатастрофы МАУ присоединится Британия
14:08
Политика
Основные нормы нового Трудового кодекса назвало Минэкономики
14:06
События
В СНБО назвали версии авиакатастрофы в Иране
13:53
Экономика
Экономика Украины может за 15 лет достичь уровня Польши
13:08
Экономика
Транзит газа через Украину резко сократил "Газпром"
12:55
Политика
О потере части данных из черных ящиков самолета МАУ заявил Иран
10:24
Политика
В многомиллионной растрате подозревают Экс-замглаву МЧС
10:21
Политика
Участие Украины в расследовании авиакатастрофы в Иране разъяснило МВД
10:15
События
День траура по жертвам авиакатастрофы в Иране объявлен в Украине
10:13
Политика
Сейчас отрабатывается несколько версий падения самолета в Иране
10:11
Политика
К украинцам в связи с авиакатастрофой в Иране обратился Зеленский

Новости ТОП-7

Не выходить из дома из-за лесных пожаров призывают жителей столицы Австралии367
Число животных погибших в пожарах Австралии превысило миллиард187
Украинский самолет в Иране могли случайно сбить170
Армию США и Пентагон Иран объявил "террористическими организациями"147
В Австралии число жертв лесных пожаров снова увеличилось138
Психологическую отметку пробил курс доллара на межбанке130
Какие сегодня праздники, события - 7 Января127

Досуг

Оформление страховки для визы
Оформление страховки для визы
С того момента, как на законодательном уровне был введен безвизовый режим, путешествия для граждан Украины стали намного проще
26-дек-2019, 19:19215
Как подобрать мебель для спальной комнаты
Как подобрать мебель для спальной комнаты
Правильно обустроенная спальня позволит владельцу комнаты отдыхать и чувствовать себя уютно дома
26-дек-2019, 15:17186
Как выбрать правильный сеанс в Планете Кино
Как выбрать правильный сеанс в Планете Кино
Кинозрители нынче избалованы и требуют лучшего звука, идеальной картинки и эффекта присутствия
19-дек-2019, 14:18227
Казахстанцы активно приобретают недвижимость в Сочи
Казахстанцы активно приобретают недвижимость в Сочи
Квартиры и жилые дома в курортном городе России привлекают не только местных жителей, но и граждан иностранных государств.
19-дек-2019, 12:51280
Чекушка
Чекушка Эксклюзив
Цикл "Рождественские рассказы". В суете жизни мы часто не замечаем того, что должны были бы замечать, и не помним того, что
18-дек-2019, 07:261737
Юрист по недвижимости в Киеве и Киевской области
Юрист по недвижимости в Киеве и Киевской области
Юридическое сопровождение сделок с недвижимыми объектами характеризуется обширной практикой
9-дек-2019, 21:11428

События

Владелец кофейни Starbucks: «Если вы поддерживаете традиционные браки, не покупайте наш кофе!»
Владелец кофейни Starbucks: «Если вы поддерживаете традиционные браки, не покупайте наш кофе!»
«Если вы поддерживаете традиционные браки, не покупайте наш кофе», заявил владелец кофейни Starbucks.
Вчера, 21:2374
Двух человек расстреляли в Кировоградской области
Двух человек расстреляли в Кировоградской области
Двойное убийство совершил неизвестный
Вчера, 20:3146
Зенитной ракетной системой мог быть сбит самолет МАУ
Зенитной ракетной системой мог быть сбит самолет МАУ
СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне сообщило, что инцидент, скорее всего, произошел случайно
Вчера, 20:2744
Как горел украинский самолет видел экипаж другого лайнера
Как горел украинский самолет видел экипаж другого лайнера
Масштаб пожара резко увеличился после столкновения судна с землей, после чего произошел взрыв
Вчера, 17:5178
В СНБО назвали версии авиакатастрофы в Иране
В СНБО назвали версии авиакатастрофы в Иране
Алексей Данилов назвал четыре версии авиакатастрофы в Иране
Вчера, 14:0661
День траура по жертвам авиакатастрофы в Иране объявлен в Украине
День траура по жертвам авиакатастрофы в Иране объявлен в Украине
С целью чествования памяти погибших президент постановил приспустить государственные флаги Украины
Вчера, 10:1590
7 Днів