Зенитной ракетной системой мог быть сбит самолет МАУ

Сообщается, что украинский самолет, следовавший из международного аэропорта Тегерана Имама Хомейни в международный аэропорт Борисполь, прекратил передачу данных в среду спустя несколько минут после взлета и вскоре после того, как Иран запустил ракеты по военных базах, где размещались американские и союзные войска.

Представитель Пентагона, сотрудник американской разведки и сотрудник иракской разведки сообщили о том, что самолет "Международных авиалиний Украины" (МАУ) был сбит зенитной ракетной системой Ирана. Об этом сообщает Newsweek.

Издание пишет, что самолет был сбит созданным в России зенитно-ракетным комплексом Tор-M1, известного НАТО как Gauntlet.

Кроме того, два чиновника Пентагона считают, что инцидент произошел случайно. В частности, противовоздушная оборона Ирана, вероятно, была активна после ракетного обстрела страны.