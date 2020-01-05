Двух человек расстреляли в Кировоградской области

Сообщается, что сообщение об инциденте поступило еще вечером 8 января. Местная жительница сообщила, что неизвестный расстрелял ее родственников - мужчину и женщину в возрасте 36 и 40 лет.

В Светловодском районе Кировоградской области неизвестный расстрелял двух человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на областную полицию.