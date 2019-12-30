Владелец кофейни Starbucks: «Если вы поддерживаете традиционные браки, не покупайте наш кофе!»

Starbucks не только поддерживают однополые браки, они борятся против традиционных браков. Это боевой клич.

НО, Бог провозгласил брак между ОДНИМ мужчиной и ОДНОЙ женщиной! Если Starbucks хочет битву, он ее получит! Большая часть людей в этой стране – христиане. Давайте устроим им демпинг! Пусть это будет их самой большой ошибкой, которую они когда-либо делали. Если бы все христиане встали, то Starbucks были бы вынуждены извиниться!

По данным The Washington Press:

Во время ежегодного собрания акционеров Starbucks исполнительный директор Говард Шульц дал четко понять, что он не хочет иметь дело с теми, кто не поддерживает однополые браки.

Шульц сделал четкое послание инвесторам, которые не поддерживают гомосексуальный брак: он не хочет деловых отношений.

Одно дело придерживаться своих убеждений, но другое дело - позволить этим убеждениям пересечь линию и стать фанатизмом. Похоже, что глава Starbucks Говард Шульц пересек эту линию во время встречи, смешивая свою систему убеждений с бизнесом.

Шульц продолжал утверждать, что Starbucks стремится «охватить разнообразие всех видов». Акционерам, которые поддерживают традиционные браки, он посоветовал продать акции и инвестировать в другой бизнес.

Forbes сообщает, что Шульц казался враждебным и нетерпимым к любым акционерам, которые выступали против гомосексуального брака по моральным или религиозным соображениям.

В ходе встречи акционер Том Стробхар (основатель Центра корпоративной нравственности) отметил, что после того, как компания заявила о своей поддержке референдума, поддерживающего гомосексуальный брак в штате Вашингтон, бойкот традиционных сторонников брака привел к снижению доходов от продаж.

Шульц и Starbucks не единственная компания, которая поддерживает гомосексуалистов. И если вы отстаиваете традиционные браки, вы должны быть готовыми с честью отстоять ваше мнение.

Когда вы стоите 2,9$ миллиардов, то возможно вы забываете о чем-то очень важном. Это не нормально вести бизнес, навязывая ваши политические или религиозные убеждения!

Когда у вас много денег, вы, как правило, испытываете такое чувство, что можете делать или говорить, что хотите! Поэтому Шульц не хочет, чтобы его бизнес верил в традиционный брак! Это глупое мнение. Имея столько денег, он думает, что имеет право говорить, что люди, которые верят в традиционный брак, не имеют прав на свои убеждения. Почему бы просто не держать свои собственные убеждения при себе?

Если бы он стоил 1$ миллион, он бы не делал таких заявлений публично, а так ему нет дела. Ему 63 года. НО людям, которые сделали его багатым, есть дело! Он стоит 2,9$ миллиарда.