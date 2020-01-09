Полную ответственность за катастрофу украинского самолета на себя взяло КСИР

Генерал заявил, что КСИР признает ответственность за крушение украинского самолета.
Иранское военно-политическое формирование Корпус стражей исламской революции (КСИР) берет на себя полную ответственность за катастрофу украинского самолета. Об этом заявил командующий военно-космическими силами Амир Али Хаджизаде, передает ISNA.
Он заявил, что захотел умереть, когда узнал о крушении украинского самолета в окрестностях Тегерана.
"Когда я услышал о крушении украинского самолета, я захотел умереть, чтобы не быть свидетелем этой трагедии", - сказал Али Хаджизаде.
Напомним, генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что украинский пассажирский самолет Boeing в Тегеране был случайно сбит в результате "человеческой ошибки".
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