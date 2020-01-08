В результате пожаров в Австралии снова возросло количество погибших

Отмечается, что 11 января погиб пожарный с 40-летним опытом работы в штате Виктория при исполнении служебных обязанностей.
Лесные пожары в Австралии унесли жизни уже 27 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.
"Количество погибших в результате пожаров в Австралии достигло по меньшей мере 27 человек", - говорится в сообщении.
Тем временем смена погодных условий в стране позволила огнеборцам немного передохнуть. В штатах Виктория и Новый Южный Уэльс снизилась температура воздуха, утих ветер и прошли дожди, что снизило интенсивность пожаров. В частности, было взято под контроль пожар площадью свыше пол миллиона гектаров, что бушевал на северо-запад от Сиднея с конца октября.