В результате пожаров в Австралии снова возросло количество погибших

Отмечается, что 11 января погиб пожарный с 40-летним опытом работы в штате Виктория при исполнении служебных обязанностей.

Лесные пожары в Австралии унесли жизни уже 27 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

"Количество погибших в результате пожаров в Австралии достигло по меньшей мере 27 человек", - говорится в сообщении.