Задержали организатора убийства Окуевой

В Нацполиции проинформировали, что члены преступной группы обоснованно подозреваются в серии тяжких преступлений, в частности убийств.

Национальная полиция сообщает, что в воскресенье оперативники задержали именно организатора убийства Амины Окуевой. Об этом сообщает пресс-служба НПУ.

"В состав группы в целом входило семь человек, часть из них по подозрению в двух убийствах задержали в сентябре 2019 года. А сегодня оперативники задержали организатора убийства Амины Окуевой и покушения на убийство ее мужа Адама. Задержанный мужчина тоже является членом указанной преступной группы", - указано в сообщении.

Подчеркивается, что ДНК задержанного совпало с ДНК на оставленном на месте убийства Окуевой оружии.