Подозреваемые в убийстве Амины Окуевой были задержаны

"Сегодня Нацполиция задержала группу киллеров, обоснованно подозреваемых в ряде убийств.. и в том числе - в убийстве Амины. ДНК задержанного совпало с ДНК на брошенном на месте преступлении оружии.

Идут следственные действия", - написал Аваков.

Он напомнил, что в 2017 году группа неизвестных расстреляла машину Осмаева и Окуевой на перезде в Глевахе под Киевом. Автоматическое оружие было брошено киллерами на месте.

Напомним, Амина Окуева была убита 30 октября 2017 года на железнодорожном переезде возле поселка Глеваха Киевской области. Ее муж, Адам Осмаев, получил ранение. Глава Нацполиции Киева Сергей Князев заявил, что полиция пока не установила виновных в убийстве Окуевой. По его словам, после ранения Адама Осмаева прооперировали.