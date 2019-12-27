14 тыс. человек из-за найденных бомб времен Второй мировой эвакуировали в Германии

В частности, был закрыт главный железнодорожный вокзал.

На западе города Дортмунд в Германии нашли две авиабомбы времен Второй мировой войны, в результате чего пришлось эвакуировать 14 тысяч человек. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на телеканал n-tv.

"Часть центра города Дортмунд была расчищена, а главный железнодорожный вокзал закрыт, поскольку в этом районе были обнаружены две бомбы времен Второй мировой войны", - указано в сообщении.

Так, власти эвакуировали две больницы и открыли школы для жителей, которым пришлось покинуть свои дома. В общей сложности от эвакуации пострадало около 14 тыс. жителей.