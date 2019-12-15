Извержение вулкана произошло в Эквадоре

Вулкан Ла-Кумбре начал вулканическую активность сегодня около 18:15 (01:15 понедельника по киевскому времени).
В Эквадоре произошло извержение вулкана Ла-Кумбре. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на эквадорские СМИ.
Ла-Кумбре находится на необитаемом острове Фернандина в западной части Галапагосских островов. Его высота составляет почти 1,5 тыс. метров.
Напомним, число погибших в результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии возросло до 18 человек. Извержение вулкана в Новой Зеландии произошло утром 9 декабря. Полиция сообщила, что во время извержения на необитаемом острове было 47 человек. Из них 24 - граждане Австралии, девять - Соединенных Штатов, пять - Новой Зеландии, четверо - Германии, два - Китая и Великобритании и один из Малайзии.