Извержение вулкана произошло в Эквадоре

Вулкан Ла-Кумбре начал вулканическую активность сегодня около 18:15 (01:15 понедельника по киевскому времени).

В Эквадоре произошло извержение вулкана Ла-Кумбре. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на эквадорские СМИ.

Ла-Кумбре находится на необитаемом острове Фернандина в западной части Галапагосских островов. Его высота составляет почти 1,5 тыс. метров.