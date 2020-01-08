На восстановление дикой природы в Австралии выделят 50 млн долларов

По ее словам, половина из этих денег будет потрачена на возрождение пострадавших популяций животных.

Правительство Австралии предоставит 50 млн долларов на восстановление дикой природы после масштабных лесных пожаров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра охраны окружающей среды Сьюзанны Лей.

"Сегодня я объявила о выделении 50 млн долларов в качестве чрезвычайной меры по восстановлению природы и среды обитания диких животных, а также для того, чтобы поддержать работу ученых, экологов и общественных организаций", - написала Лей.