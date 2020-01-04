За историческую правду будет бороться Польша

На новогодней встрече с партийными структурами в регионе Подкарпатье глава польского правительства высказался на тему обвинений в адрес Польши со стороны президента России в том, что довоенная власть Польши сотрудничала с гитлеровской Германией.

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил, что правительство и правящая партия "Право и справедливость" будет отстаивать правду и историческую память. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".