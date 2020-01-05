Детали ДТП в Днепропетровской области с 4 погибшими рассказали в полиции

Отмечается, что водитель автомобиля Toyota Land Cruiser на скользком участке дороги не справился с управлением и съехал в пруд.

В результате аварии погибли жена и муж 1983 года рождения, их 14-летняя дочь и женщина 1982 года рождения.

В полиции назвали скользкую дорогу причиной дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Днепропетровской области, в результате которого автомобиль съехал в пруд. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 296 УКУ. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.

Напомним, ранее спасатели сообщали, что достали из водоема автомобиль с четырьмя телами.