Подозреваемый в покушении на убийство экс-разведчика ВСУ арестован

Отмечается, что суд избрал харьковчанину меру пресечения в виде содержания под стражей, без права внесения залога.

Киевский районный суд Харькова арестовал подозреваемого в покушения на убийство экс-разведчика ВСУ вероятно на заказ РФ. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Напомним, 9 января в Харькове предупредили покушение на бывшего командира Вооруженных сил Украины.