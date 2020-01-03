Подозреваемый в покушении на убийство экс-разведчика ВСУ арестован

Отмечается, что суд избрал харьковчанину меру пресечения в виде содержания под стражей, без права внесения залога.
Киевский районный суд Харькова арестовал подозреваемого в покушения на убийство экс-разведчика ВСУ вероятно на заказ РФ. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
Напомним, 9 января в Харькове предупредили покушение на бывшего командира Вооруженных сил Украины.
По данным СБУ, российские спецслужбы привлекли харьковчанина, который ранее проходил службу в Национальной гвардии, до убийства одного из прежних боевых командиров разведывательных подразделений ВСУ. Предполагается, что военного хотели убить за успешные операции против "ЛДНР" и ликвидации групп российских офицеров.