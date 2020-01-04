Прорыв трубы возле ТРЦ Ocean Plaza: проводятся ремонтно-восстановительные работы

"Аварийно-коммунальными службами проводятся ремонтно-восстановительные работы.

Теплоснабжение к потребителям подается по обводным веткам теплосети. От ГСЧС привлекалось 10 человек личного состава и 3 единицы техники", - говорится в сообщении.

Спасатели сообщили, что по состоянию на 7 утра после прорыва трубы возле ТРЦ Ocean Plaza аварийно-коммунальными службами проводятся ремонтно-восстановительные работы. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что подтоплений нет, вода сошла самотеком, работу торгового центра временно приостановлено.

Также в полиции сообщили, что в связи с проведением ремонтных работ из-за прорыва трубы и провалом асфальтового покрытия на улице Антоновича (вблизи торгового центра) движение по улице Антоновича полностью ограничено (от улицы Загородней до бульвара Дружбы Народов).