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По делу теракта в Волновахе в суд передан обвинительный акт
Тогда в результате обстрела блокпоста Вооруженных сил Украины участниками террористической организации "ДНР" погибли 12 и получили ранения 18 мирных граждан - пассажиров рейсового автобуса сообщением "Златоустовка - Донецк".
В суд по делу террористического акта под Волновахой Донецкой области, который произошел 13 января 2015 года, передан обвинительный акт. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.
"По версии следствия, террористический акт совершили боевики так называемого "реактивного дивизиона "Ангелы ада" 5-й отдельной мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса "ДНР" под руководством "командира-куратора" 5-й отдельной мотострелковой бригады 1 АК "ДНР" полковника вооруженных сил РФ, гражданина этого государства", - сообщили в Офисе прокурора.
Установлено, в указанном уголовном производстве в суд направлен обвинительный акт в отношении гражданина для специального судебного рассмотрения.
"Досудебное расследование в отношении гражданина РФ приостановлено в связи с розыском подозреваемого. Определением суда предоставлено разрешение на его задержание и доставку в суд для решения вопроса о применении к нему меры пресечения в виде содержания под стражей", - отметили прокуратуре.
Следствие устанавливает соучастников преступлений для привлечения к ответственности.
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Теги: news, новости, Украина, Теракт, Волновахе, 7dniv, 7dnivinfo  
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