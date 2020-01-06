Еще один прорыв теплосети произошел в Киеве

Авария произошла на улице Нижнеключевой. В результате прорыва трубы горячей водой затопило дорогу.
Во вторник, 14 января, в Киеве на Шулявке произошла очередная коммунальная авария с прорывом теплосети. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "dtp.kiev.ua".
Напомним, в Киеве вечером 13 января произошел прорыв трубы с горячей водой возле ТРЦ Ocean Plaza. Прорвало теплосеть, в результате чего произошел подмыв асфальта
В результате прорыва трубы горячая вода попала также в магазин "Ашан" и первый этаж ТРЦ Ocean Plaza, посетителей эвакуировали. Отмечается, что пострадали десять человек, из которых семь до сих пор в больницах.
Кроме этого, в яму, где случился обвал, упала маршрутка, в которой находились пассажиры. Их вскоре эвакуировали спасатели. Обошлось без жертв.