Еще один прорыв теплосети произошел в Киеве

Авария произошла на улице Нижнеключевой. В результате прорыва трубы горячей водой затопило дорогу.

Во вторник, 14 января, в Киеве на Шулявке произошла очередная коммунальная авария с прорывом теплосети. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "dtp.kiev.ua".

Напомним, в Киеве вечером 13 января произошел прорыв трубы с горячей водой возле ТРЦ Ocean Plaza. Прорвало теплосеть, в результате чего произошел подмыв асфальта

В результате прорыва трубы горячая вода попала также в магазин "Ашан" и первый этаж ТРЦ Ocean Plaza, посетителей эвакуировали. Отмечается, что пострадали десять человек, из которых семь до сих пор в больницах.