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События Сегодня, 20:3832
Еще один прорыв теплосети произошел в Киеве
Авария произошла на улице Нижнеключевой. В результате прорыва трубы горячей водой затопило дорогу.
Во вторник, 14 января, в Киеве на Шулявке произошла очередная коммунальная авария с прорывом теплосети. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "dtp.kiev.ua".
Напомним, в Киеве вечером 13 января произошел прорыв трубы с горячей водой возле ТРЦ Ocean Plaza. Прорвало теплосеть, в результате чего произошел подмыв асфальта
В результате прорыва трубы горячая вода попала также в магазин "Ашан" и первый этаж ТРЦ Ocean Plaza, посетителей эвакуировали. Отмечается, что пострадали десять человек, из которых семь до сих пор в больницах.
Кроме этого, в яму, где случился обвал, упала маршрутка, в которой находились пассажиры. Их вскоре эвакуировали спасатели. Обошлось без жертв.
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