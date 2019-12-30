Из-за мощного взрыва в Испании погиб человек и 8 пострадало

Погибший был обнаружен в соседнем от завода здании, которое обрушилось. Еще один работник завода пропал без вести.

Предварительная причина взрыва - химическая авария.

Число пострадавших в результате взрыва на нефтехимическом заводе в Каталонии (Испания) выросло до 8, еще один человек погиб и еще один пропал без вести. Об этом сообщает BBC.

"Взрыв на химическом заводе в автономном регионе Каталония в Испании убил как минимум одного человека и ранил еще восемь человек", - говорится в сообщении.