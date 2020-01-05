Атаками российских хакеров на компанию Burisma заинтересовалась Разведка США

Так она ответила на вопрос о том, что предполагаемые атаки на Burisma совершены с целью добыть потенциально компрометирующую информацию о бывшем вице-президенте США и его сыне.

Американские разведывательные службы изучают данные, указывающие на попытку связанных с Россией хакеров атаковать сервера украинской компании Burisma. Об этом сообщила координатор аппарата директора Национальной разведки США по обеспечению безопасности выборов в стране Шелби Пирсон, передает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Прежде чем делать какие-либо выводы о мотивах, мы всегда стараемся изучить все возможные варианты", - сказала Пирсон.

Она также заявила, что разведслужбы изучают возможность такого развития событий.