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События Сегодня, 14:0544
Противоракетную систему имеют пассажирские самолеты Израиля
Мало кто задумывался, что Израиль защищает своих пассажиров не только в аэропорту, но и в воздухе.
В Кении в 2002 году была совершена попытка сбить пассажирский самолет. К счастью, попытка была неудачной, но израильские инженеры решили не доводить дело до трагического случая, а принялись разрабатывать систему защиты. Через два года оборонное предприятие Israel Military Industries представляет первое устройство "Воздушная защита". Уже летом 2004 года были проведены первые испытания комплекса противовоздушной обороны, которые показали высокий результат. 
Камеры, радары, компьютеры, мощная лазерная установка и много что ещё содержится в "Коробке безопасности". Все подробности работы системы засекречены. Даже пилоты самолетов не знают, как работает это устройство. Всё полностью автоматизировано.
При обнаружении ракетного пуска сенсорами системы, она наводит лазер на головку самонаведения, тем самым ставя перед ракетой тепловые ловушки. Ракета в свою очередь теряет первоначальную цель, отклоняясь от курса. Все израильские самолеты с 2006 года оснащаются устройствами "Воздушная защита". Аналогов такой безопасности до сих пор нет в мире.

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Теги: news, новости, Украина, Самолеты, Израиль, противоракетная, установка, 7dniv, 7dnivinfo  
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