Об угрозах два нардепа написали заявления

В Офисе генпрокурора сообщают, что эти заявления депутаты подали еще в конце ноября 2019 года.

Киевская местная прокуратура №10 внесла в Единый реестр досудебных расследований данные по заявлениям двух народных депутатов относительно угроз возможного приготовления к посягательству на их жизнь в связи с государственной и общественной деятельностью. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Офиса генпрокурора.

"Подследственность в этих уголовных производствах определена за Главным управлением СБУ в г.Киеве и Киевской области", - добавили в пресс-службе.