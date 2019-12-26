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События Вчера, 20:0280
Повестки получат украинцы от 20 лет и старше - по призыву в армию
По его словам, на весенний призыв в апреле этого года не будут привлекаться юноши в возрасте 18 и 19 лет, за исключением, если они добровольно захотят служить.
В ходе весеннего призыва даже после указа президента Украины Владимира Зеленского на военную службу будут привлекаться украинцы в возрасте 20 лет и старше. Об этом в Facebook сообщил министр обороны Андрей Загороднюк.
"Возраст призыва с 18 лет четко прописан в законе, и он никогда не менялся. И, собственно, указ президента подписан в рамках существующего закона. Мы понимаем и учитываем желание молодых украинцев иметь возможность пройти службу в таком возрасте, чтобы уже в 20 лет планировать дальнейший жизненный путь. Подтверждение этому есть обращения, мы получаем. Отмечу, что во время весеннего призыва в апреле повестки получат молодые люди от 20 лет. Никто принудительно до 20 лет привлекаться к срочной службе не будет", - отметил Загороднюк.

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Теги: news, новости, Украина, призыв, 7dniv, 7dnivinfo  
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