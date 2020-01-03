Оперативное положение на маршрутах общественного транспорта введено в Киеве

Речь идет о троллейбусных маршрутах №29, 30, 30к, 31, 47 и автобусных маршрутах №21, 101, 114, 73 на Керченской площади - Северный мост.

В Киеве введено оперативное положение на троллейбусных и автобусных маршрутах из-за пробок. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу "Киевпастранс".

"Введено оперативное положение №4 на троллейбусных мар-х №29, 30, 30к, 31, 47 и автобусных мар-х №21, 101, 114, 73 на Керченской площади - Северный мост по причине скопления автотранспорта, курсируем без соблюдения графика движения", - говорится в сообщении.

По данным Google Maps, значительные пробки образовались на Северном мосту, проспекте Романа Шухевича, бульваре Перова, мосту имени Патона, проспекте Соборности, Дарницком мосту. Кроме того, пробки на бульваре Шевченко, проспекте Победы, проспекте Валерия Лобановского.