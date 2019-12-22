Хищения средств на строительство метро в Киеве расследует Прокуратура

Прокуратура расследует хищения при строительстве участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" на жилой массив Виноградарь с электродепо в Подольском районе г. Киев.

Печерский районный суд Киева наложил арест на денежные средства на банковских счетах ПАО "Киевметрострой" и его обособленных подразделений. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Офиса генпрокурора.

"В дальнейшем Офис Генерального прокурора обратится в суд с ходатайством о передаче этих средств в АРМА с возможностью выплат на строительство метрополитена под контролем государства", - говорится в сообщении.

Ранее анонсировали, что метро на Виноградарь в Киеве запустят до конца 2021 года с открытием станций "Мостицкая" и "Проспект Правды". Отметим, стоимость строительства станций метро "Мостицкая" и "Проспект Правды" оценивается в 6 млрд гривен.