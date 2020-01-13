Более 3 тысяч спасателей на Крещение будут дежурить возле водных объектов

Так, на водоемах уже установили почти тысяча спасательных постов со средствами спасения людей на воде.

Более трех тысяч спасателей и почти 600 единиц техники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) будут дежурить возле водных объектов в день Крещения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"На водоемах страны уже установлено около 1000 спасательных постов со средствами спасения людей на воде. В общем, в этот день на водных объектах дежурят более 3 тысяч спасателей и 590 единиц техники ГСЧС", - отмечается в сообщении.

Так, спасатели советуют погружаться (купаться) в специально оборудованных местах, а перед купанием разогреть тело. Также рекомендуется подходить к воде в удобной обуви, чтобы предотвратить потерю чувствительности ног.

"Погружайтесь лучше по шею, не замочив головы, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. Никогда не ныряйте в прорубь вперед головой. Прыжки в воду и погружение с головой не рекомендуются - это может привести к шоку от холода", - указано в рекомендациях.