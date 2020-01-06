Запугивание и променад с кувалдой: уикенд скандального мукачевца Сергея Самиляк

"Благотворитель" и "общественный деятель", как любит называть себя сам Сергей Самиляк, накануне в пятницу пьяным разгуливал с кувалдой в одном из спортивных учреждений Мукачево.

Этим изрядно перепугал посетителей и персонал. Мужчину с неадекватным поведением едва удалось успокоить. Только чудом от действий "благодетеля" никто не пострадал.

Как видно из камер видеонаблюдения, Сергей Самиляк в сопровождении нескольких человек, начал нападения на одного из посетителей заведения. Тот никак не реагировал и пытался избежать конфликта, впрочем нападающий схватил кувалду и кинулся на него.

Не сумев спровоцировать мужчину и достичь только ему известного результата, вместе со своей группой, Самиляк проследил и подстерег его в одном из ресторанов микрорайона "Пидгорянах", где и набросились на мужчину с кулаками.

Впрочем нападающий не ожидал, что ему дадут отпор, поэтому после неудачной попытки физической расправы и чтобы обелить себя, сразу обратился в милицию с заявлением об избиении. Хотя от госпитализации он и отказался.

Сразу после этого Сергей Самиляк прислал сообщение с угрозами владельцу ресторана, где состоялась неудачная попытка решить вопрос силой.

В них угрожал тому физической расправой. Администрация спортивного заведения уже обратилась в милицию чтобы те приняли меры и привлекли к ответственности С.Самиляка по его выходке с кувалдой, из-за чего почти все посетители покинули тренировки.

Сергей Самиляк несколько раз попадал в громкие местные скандалы. Последние связаны с выборами и конфронтацией с командой "Слуги народа" на которую сначала работал, а впоследствии раскритиковал, в частности кандидата в депутаты ВРУ - Эдгара Токаря.

После "сетевых" разборок "активисту" якобы подожгли авто, а его самого избили. Хотя факт телесных повреждений не подтвердился и ряд региональных СМИ со ссылкой на собственные источники утверждали - Сергей Самиляк сам поджег свой автомобиль.

Что касается политического прошлого, то С.Самиляк успел несколько раз перекраситься. Был помощником народных депутатов с кардинально противоположными политическими идеями. Последний его работодатель - Владимир Олейник, скандальный нардеп, после Майдана убежал за границу и сейчас скрывается.

Что интересно, после побега своего "шефа" Самиляк взялся за хищение его квартиры. В частности присвоил ценные вещи и технику. На волне патриотизма раз изменил собственные приоритеты и стал "АТОшником», хотя к боевым действиям на Востоке страны никакого отношения не имеет.

Грешил "общественный деятель" и другим способом, в частности его часто задерживали в состоянии алкогольного опьянения. Во время одного из таких случаев, мужчина устроил стрельбу в одном из ресторанов Мукачево. Несколько раз даже отказывался в больнице проходить признание на алкогольное опьянение. Также он известен "АвтоХам" и нарушитель ПДД.

Связывают Сергея Самиляк и с рядом афер в Мукачево и контрабандой, которую осуществляет под прикрытием собственной благотворительной организации.

В частности занимался контрабандой рыбы из Вьетнама.



