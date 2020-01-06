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События Сегодня, 16:2251
Запугивание и променад с кувалдой: уикенд скандального мукачевца Сергея Самиляк
"Благотворитель" и "общественный деятель", как любит называть себя сам Сергей Самиляк, накануне в пятницу пьяным разгуливал с кувалдой в одном из спортивных учреждений Мукачево.
Этим изрядно перепугал посетителей и персонал. Мужчину с неадекватным поведением едва удалось успокоить. Только чудом от действий "благодетеля" никто не пострадал.
Как видно из камер видеонаблюдения, Сергей Самиляк в сопровождении нескольких человек, начал нападения на одного из посетителей заведения. Тот никак не реагировал и пытался избежать конфликта, впрочем нападающий схватил кувалду и кинулся на него.
Не сумев спровоцировать мужчину и достичь только ему известного результата, вместе со своей группой, Самиляк проследил и подстерег его в одном из ресторанов микрорайона "Пидгорянах", где и набросились на мужчину с кулаками.
Впрочем нападающий не ожидал, что ему дадут отпор, поэтому после неудачной попытки физической расправы и чтобы обелить себя, сразу обратился в милицию с заявлением об избиении. Хотя от госпитализации он и отказался.
Сразу после этого Сергей Самиляк прислал сообщение с угрозами владельцу ресторана, где состоялась неудачная попытка решить вопрос силой.
В них угрожал тому физической расправой. Администрация спортивного заведения уже обратилась в милицию чтобы те приняли меры и привлекли к ответственности С.Самиляка по его выходке с кувалдой, из-за чего почти все посетители покинули тренировки.
Сергей Самиляк несколько раз попадал в громкие местные скандалы. Последние связаны с выборами и конфронтацией с командой "Слуги народа" на которую сначала работал, а впоследствии раскритиковал, в частности кандидата в депутаты ВРУ - Эдгара Токаря.
После "сетевых" разборок "активисту" якобы подожгли авто, а его самого избили. Хотя факт телесных повреждений не подтвердился и ряд региональных СМИ со ссылкой на собственные источники утверждали - Сергей Самиляк сам поджег свой автомобиль.
Что касается политического прошлого, то С.Самиляк успел несколько раз перекраситься. Был помощником народных депутатов с кардинально противоположными политическими идеями. Последний его работодатель - Владимир Олейник, скандальный нардеп, после Майдана убежал за границу и сейчас скрывается.
Что интересно, после побега своего "шефа" Самиляк взялся за хищение его квартиры. В частности присвоил ценные вещи и технику. На волне патриотизма раз изменил собственные приоритеты и стал "АТОшником», хотя к боевым действиям на Востоке страны никакого отношения не имеет.
Грешил "общественный деятель" и другим способом, в частности его часто задерживали в состоянии алкогольного опьянения. Во время одного из таких случаев, мужчина устроил стрельбу в одном из ресторанов Мукачево. Несколько раз даже отказывался в больнице проходить признание на алкогольное опьянение. Также он известен "АвтоХам" и нарушитель ПДД.
Связывают Сергея Самиляк и с рядом афер в Мукачево и контрабандой, которую осуществляет под прикрытием собственной благотворительной организации.
В частности занимался контрабандой рыбы из Вьетнама.
 
Запугивание и променад с кувалдой: уикенд скандального мукачевца Сергея Самиляк
Запугивание и променад с кувалдой: уикенд скандального мукачевца Сергея Самиляк
Запугивание и променад с кувалдой: уикенд скандального мукачевца Сергея Самиляк
Запугивание и променад с кувалдой: уикенд скандального мукачевца Сергея Самиляк
Запугивание и променад с кувалдой: уикенд скандального мукачевца Сергея Самиляк
Запугивание и променад с кувалдой: уикенд скандального мукачевца Сергея Самиляк
Запугивание и променад с кувалдой: уикенд скандального мукачевца Сергея Самиляк
Запугивание и променад с кувалдой: уикенд скандального мукачевца Сергея Самиляк
Запугивание и променад с кувалдой: уикенд скандального мукачевца Сергея Самиляк
Запугивание и променад с кувалдой: уикенд скандального мукачевца Сергея Самиляк
Запугивание и променад с кувалдой: уикенд скандального мукачевца Сергея Самиляк
 
 
 

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Теги: news, новости, Украина, Мукачево, Самиляк, 7dniv, 7dnivinfo  
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