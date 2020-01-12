За 1,2 млн евро юная украинка продала девственность в Интернете

Также на девственность украинки претендовали адвокат из Нью-Йорка, который был готов заплатить миллион евро, и певец из Токио, предлагавший Кате 800 тыс. евро.

За свою невинность юная уроженка Харькова Катя, которая сейчас живет в США, получит 1,2 млн евро. Покупателем стал 58-летний бизнесмен из Мюнхена, которому принадлежат несколько фитнес-студий. Мужчина уже заявил, что готов жениться на украинке и выделять ей по 10 тыс. евро в месяц.

Объявление о продаже девственности 19-летняя уроженка Харькова разместила на одном из западных сайтов эскорт-услуг. Девушка заявила, что готова расстаться с невинностью как минимум за 100 тыс. евро. Деньги украинка намерена потратить на «путешествия и роскошную жизнь».

При этом девушка рассказала, что долго размышляла перед тем, как разместить объявление, однако потом поняла, что, лишившись девственности с любимым человеком, в будущем она скорее всего пожалела бы, что не продала ее.

Отметим, что встреча Кати с бизнесменом из Мюнхена должна состояться на территории Германии, где официально разрешена проституция.



