 

Передать Украине черные ящики самолета МАУ согласился Иран

События Вчера, 18:1364
Передать Украине черные ящики самолета МАУ согласился Иран
По данным иранских государственных СМИ, глава отдела расследования инцидентов Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар подтвердил, что черные ящики со сбитого украинского самолета передадут в Киев.
Власти Ирана согласились передать черные ящики самолета авиакомпании МАУ, сбитого иранскими военными в Тегеране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Отмечается, что бортовые самописцы самолета украинской авиакомпании, сбитого двумя иранскими ракетами, прибудут в Украину до конца января.
Нашли ошибку в тексте? Сообщите нам о ней: выделите текст и нажмите Ctrl + Enter. Спасибо!
Теги: news, новости, Украина, Авария, Иран, 7dniv, 7dnivinfo  
Чекушка
Чекушка
«КРАСНЫЕ ЛИНИИ» ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО
«КРАСНЫЕ ЛИНИИ» ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО
ЧТО ТАКОЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА?
ЧТО ТАКОЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА?
КАК ПЕРЕСТРОИТЬ ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ УКРАИНЫ?
КАК ПЕРЕСТРОИТЬ ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ УКРАИНЫ?
Украина. Страна. Государство. Отечество
Украина. Страна. Государство. Отечество
Что такое государственная власть? Природа власти
Что такое государственная власть? Природа власти
Украина. Что такое внешняя политика? Взаимосвязь внешней и внутренней политики
Украина. Что такое внешняя политика? Взаимосвязь внешней и внутренней политики
«UA рулетка» – 12 внутренних конфликтов убивающих Украину
«UA рулетка» – 12 внутренних конфликтов убивающих Украину
Украина. 15 направлений внутренней политики
Украина. 15 направлений внутренней политики
Что такое антикоррупционная политика?
Что такое антикоррупционная политика?
Что такое государственная информационная политика?
Что такое государственная информационная политика?
Почему деградировало государственное управление?
Почему деградировало государственное управление?

Новости по теме

Передать Украине черные ящики сбитого самолета МАУ готов Иран
Передать Украине черные ящики сбитого самолета МАУ готов Иран
17-янв-2020, 14:44
Черные ящики самолета МАУ передать Иран просит Украина
Черные ящики самолета МАУ передать Иран просит Украина
15-янв-2020, 12:54
Планы о передаче черных ящиков сбитого Boeing опровергает Франция
Планы о передаче черных ящиков сбитого Boeing опровергает Франция
14-янв-2020, 20:36
О потере части данных из черных ящиков самолета МАУ заявил Иран
О потере части данных из черных ящиков самолета МАУ заявил Иран
9-янв-2020, 12:55
Катастрофа самолета МАУ: пилоты не могли связаться с диспетчерами
Катастрофа самолета МАУ: пилоты не могли связаться с диспетчерами
8-янв-2020, 21:17

Последние новости

Вчера, 2020-01-18
20:34
События
За сутки полиция закрыла почти 10 игорных заведений
20:32
События
Полиция во Франции применила газ против демонстрантов
20:28
Политика
Пересмотр запрета давать взятки иностранцам допускает Белый дом
18:13
События
Передать Украине черные ящики самолета МАУ согласился Иран
18:10
Политика
Данные о зарплатах министров опубликовал Кабмин
18:08
Политика
О давлении со стороны Офиса президента и ГБР заявили у Порошенко
17:42
События
За 1,2 млн евро юная украинка продала девственность в Интернете
16:25
Политика
Наша страна разделена на три маленьких Украины - Кравчук
16:22
События
Запугивание и променад с кувалдой: уикенд скандального мукачевца Сергея Самиляк
15:31
Экономика
О возможном возвращении мировой экономики к Великой депрессии предупредил МВФ
15:30
Политика
Схему финансирования Россией "администрации" в ОРЛО раскрыла СБУ
15:28
События
Более 3 тысяч спасателей на Крещение будут дежурить возле водных объектов
14:47
Политика
В ведомстве Нацгвардии отрицают расширение возможностей подразделений НГУ в проведении разведывательных мероприятий
13:17
Политика
Значительно сократил финансовую помощь Турции Евросоюз
12:06
Политика
Санкции против иранского генерала ввели США
12:04
Политика
Новые документы о слежке за Йованович обнародовали в США
11:17
Политика
Решение ЕСПЧ по люстрации обжаловала Украина
11:15
Политика
О препятствовании РФ морским спасательным операциям заявили Украина и Грузия
11:14
Политика
Позволить украинцам менять отчество рекомендуют Раде
11:07
Общество / Жизнь
Гороскоп на сегодня (18.01.20)

Новости ТОП-7

Наша страна разделена на три маленьких Украины - Кравчук3833
Повестки получат украинцы от 20 лет и старше - по призыву в армию269
Два острова в Индонезии полностью ушли под воду182
В венгерской общине Закарпатья негативно отреагировали на закон о среднем образовании171
Об угрозах два нардепа написали заявления154
ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ требует признать утратившим силу постановление о Программе деятельности Кабинета министров148
Оставив Гончарука премьером, Зеленский показал, что он не готов идти против воли Сороса147

Досуг

Ювелирный магазин «Мальва» дарит 5 лайфхаков, которые помогут выбрать украшения
Ювелирный магазин «Мальва» дарит 5 лайфхаков, которые помогут выбрать украшения
Сложно поспорить с тем, что ювелирные изделия – это особая «специя» лука
17-янв-2020, 10:21107
Оформление страховки для визы
Оформление страховки для визы
С того момента, как на законодательном уровне был введен безвизовый режим, путешествия для граждан Украины стали намного проще
26-дек-2019, 19:19293
Как подобрать мебель для спальной комнаты
Как подобрать мебель для спальной комнаты
Правильно обустроенная спальня позволит владельцу комнаты отдыхать и чувствовать себя уютно дома
26-дек-2019, 15:17284
Как выбрать правильный сеанс в Планете Кино
Как выбрать правильный сеанс в Планете Кино
Кинозрители нынче избалованы и требуют лучшего звука, идеальной картинки и эффекта присутствия
19-дек-2019, 14:18281
Казахстанцы активно приобретают недвижимость в Сочи
Казахстанцы активно приобретают недвижимость в Сочи
Квартиры и жилые дома в курортном городе России привлекают не только местных жителей, но и граждан иностранных государств.
19-дек-2019, 12:51359
Чекушка
Чекушка Эксклюзив
Цикл "Рождественские рассказы". В суете жизни мы часто не замечаем того, что должны были бы замечать, и не помним того, что
18-дек-2019, 07:262008

События

За сутки полиция закрыла почти 10 игорных заведений
За сутки полиция закрыла почти 10 игорных заведений
За прошедшие сутки, 17 января, правоохранители закрыли 8 нелегальных заведений
Вчера, 20:3442
Полиция во Франции применила газ против демонстрантов
Полиция во Франции применила газ против демонстрантов
Силовики задержали более 30 демонстрантов
Вчера, 20:3248
Передать Украине черные ящики самолета МАУ согласился Иран
Передать Украине черные ящики самолета МАУ согласился Иран
Черные ящики передадут Украине до конца января
Вчера, 18:1366
За 1,2 млн евро юная украинка продала девственность в Интернете
За 1,2 млн евро юная украинка продала девственность в Интернете
19-летняя украинка в Интернете продала свою девственность бизнесмену из Мюнхена.
Вчера, 17:4292
Запугивание и променад с кувалдой: уикенд скандального мукачевца Сергея Самиляк
Запугивание и променад с кувалдой: уикенд скандального мукачевца Сергея Самиляк
Мужчину с неадекватным поведением едва удалось успокоить
Вчера, 16:2290
Более 3 тысяч спасателей на Крещение будут дежурить возле водных объектов
Более 3 тысяч спасателей на Крещение будут дежурить возле водных объектов
На водоемах установлена почти тысяча спасательных постов
Вчера, 15:2871
7 Днів