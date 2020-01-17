Передать Украине черные ящики самолета МАУ согласился Иран

По данным иранских государственных СМИ, глава отдела расследования инцидентов Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар подтвердил, что черные ящики со сбитого украинского самолета передадут в Киев.

Власти Ирана согласились передать черные ящики самолета авиакомпании МАУ, сбитого иранскими военными в Тегеране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.