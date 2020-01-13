Полиция во Франции применила газ против демонстрантов

Как сообщается, на бульваре Ришар-Ленуар часть колонны протестующих отклонилась от согласованного с местными властями маршрута, при этом некоторые демонстранты начали поджигать мусорные баки и выброшенные новогодние елки.

Во Франции полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов, которые вышли на улицы Парижа из-за недовольства пенсионной реформой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал BFM.