Полиция во Франции применила газ против демонстрантов

Как сообщается, на бульваре Ришар-Ленуар часть колонны протестующих отклонилась от согласованного с местными властями маршрута, при этом некоторые демонстранты начали поджигать мусорные баки и выброшенные новогодние елки.
Во Франции полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов, которые вышли на улицы Парижа из-за недовольства пенсионной реформой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал BFM.
Отмечается, что для того, чтобы успокоить радикально настроенных протестующих, правоохранители применили слезоточивый газ, после чего осуществили задержания. Всего были задержаны 33 участников антиправительственной демонстрации.