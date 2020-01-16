За сутки полиция закрыла почти 10 игорных заведений

По данным ведомства, за прошедшие сутки полиция пресекла деятельность 8 нелегальных игорных заведений в Полтавской, Запорожской, Закарпатской и Харьковской областях, а также в Днепре.

В течение прошлых суток, 17 января, правоохранители прекратили деятельность 8 интерактивных игорных заведений в ряде областей Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

"По результатам проведенных мероприятий изъято 127 единиц игорного оборудования, в том числе 105 единиц компьютерного оборудования, 8 игровых автоматов и 14 единиц другого оборудования, стоимость которого, по предварительным данным, составляет 400 тысяч гривен", - рассказали в МВД.