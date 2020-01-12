В районе аэропорта "Борисполь" в воскресенье возможны ограничения движения

УГО просит водителей учесть информацию о возможных ограничениях дорожного движения.

Водителей предупреждают о возможных ограничениях дорожного движения на отдельных участках Бориспольского шоссе и в районе аэропорта "Борисполь" сегодня, 19 января, в виду траурных мероприятий из-за атаки на украинский самолет в Иране. Об этом сообщает пресс-служба Управления государственной охраны в своем Facebook.

" 19 января в связи с траурными мероприятиями по чествованию погибших граждан Украины в авиакатастрофе рейса PS 752 "Тегеран-Киев" возможны временные незначительные ограничения дорожного движения на отдельных участках Бориспольского шоссе и в районе международного аэропорта "Борисполь", - отмечается в сообщении.