В районе аэропорта "Борисполь" в воскресенье возможны ограничения движения

УГО просит водителей учесть информацию о возможных ограничениях дорожного движения.
Водителей предупреждают о возможных ограничениях дорожного движения на отдельных участках Бориспольского шоссе и в районе аэропорта "Борисполь" сегодня, 19 января, в виду траурных мероприятий из-за атаки на украинский самолет в Иране. Об этом сообщает пресс-служба Управления государственной охраны в своем Facebook.
" 19 января в связи с траурными мероприятиями по чествованию погибших граждан Украины в авиакатастрофе рейса PS 752 "Тегеран-Киев" возможны временные незначительные ограничения дорожного движения на отдельных участках Бориспольского шоссе и в районе международного аэропорта "Борисполь", - отмечается в сообщении.
Напомним, тела погибших украинцев в авиакатастрофе самолета МАУ в Иране доставят в Украину сегодня, 19 января. Так, ориентировочно в 11:30 начнется церемония памяти погибших в результате катастрофы самолета компании МАУ в Иране. Мероприятие пройдет в Международном аэропорту "Борисполь".