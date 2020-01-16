Королевские титулы принца Гарри и его жены отменит Букингемский дворец

Как сообщают в Букингемском дворце, принц Гарри и его жена достигли соглашения с другими членами королевской семьи относительно дальнейшего статуса супругов. Супруги сложат титулы весной 2020 года.

Британский принц Гарри и его жена Меган Маркл потеряют королевские титулы и больше не будут считаться исполняющими официальных обязанностей членов королевской семьи, и получать за него деньги. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Букингемского дворца.

"Герцог и герцогиня больше не будут использовать титулы Их Высочества, а также больше не будут считаться исполняющими официальных обязанностей членов королевской семьи", - говорится в документе.