 

Королевские титулы принца Гарри и его жены отменит Букингемский дворец

События Сегодня, 12:4656
Королевские титулы принца Гарри и его жены отменит Букингемский дворец
Как сообщают в Букингемском дворце, принц Гарри и его жена достигли соглашения с другими членами королевской семьи относительно дальнейшего статуса супругов. Супруги сложат титулы весной 2020 года.
Британский принц Гарри и его жена Меган Маркл потеряют королевские титулы и больше не будут считаться исполняющими официальных обязанностей членов королевской семьи, и получать за него деньги. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Букингемского дворца.
"Герцог и герцогиня больше не будут использовать титулы Их Высочества, а также больше не будут считаться исполняющими официальных обязанностей членов королевской семьи", - говорится в документе.
Кроме того, принц Гарри и Меган Маркл намерены вернуть в королевский бюджет средства, потраченные на ремонт их резиденции.
Нашли ошибку в тексте? Сообщите нам о ней: выделите текст и нажмите Ctrl + Enter. Спасибо!
Теги: news, новости, Украина, Принц, Гарри, отмена, титулов, 7dniv, 7dnivinfo  
Чекушка
Чекушка
«КРАСНЫЕ ЛИНИИ» ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО
«КРАСНЫЕ ЛИНИИ» ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО
ЧТО ТАКОЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА?
ЧТО ТАКОЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА?
КАК ПЕРЕСТРОИТЬ ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ УКРАИНЫ?
КАК ПЕРЕСТРОИТЬ ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ УКРАИНЫ?
Украина. Страна. Государство. Отечество
Украина. Страна. Государство. Отечество
Что такое государственная власть? Природа власти
Что такое государственная власть? Природа власти
Украина. Что такое внешняя политика? Взаимосвязь внешней и внутренней политики
Украина. Что такое внешняя политика? Взаимосвязь внешней и внутренней политики
«UA рулетка» – 12 внутренних конфликтов убивающих Украину
«UA рулетка» – 12 внутренних конфликтов убивающих Украину
Украина. 15 направлений внутренней политики
Украина. 15 направлений внутренней политики
Что такое антикоррупционная политика?
Что такое антикоррупционная политика?
Что такое государственная информационная политика?
Что такое государственная информационная политика?
Почему деградировало государственное управление?
Почему деградировало государственное управление?

Новости по теме

Встречу в Польше проведут Зеленский и Дуда
Встречу в Польше проведут Зеленский и Дуда
16-янв-2020, 20:05
Закон об игорном бизнесе сегодня рассмотрит Рада
Закон об игорном бизнесе сегодня рассмотрит Рада
19-дек-2019, 09:39
Закон о защите украинцев от коллекторов Рада приняла за основу
Закон о защите украинцев от коллекторов Рада приняла за основу
12-дек-2019, 22:45
Украинцы будут отдыхать 10 дней в декабре
Украинцы будут отдыхать 10 дней в декабре
1-дек-2019, 12:59
Принц Эндрю сложил с себя королевские полномочия из-за секс-скандала с Эпштейном
Принц Эндрю сложил с себя королевские полномочия из-за секс-скандала с Эпштейном
21-ноя-2019, 10:55

Последние новости

12:46
События
Королевские титулы принца Гарри и его жены отменит Букингемский дворец
12:35
Политика
Обоснование для импичмента Трампа демократы направили в Сенат
11:34
Политика
По вопросам России отстранен от должности советник Трампа
11:32
События
В районе аэропорта "Борисполь" в воскресенье возможны ограничения движения
11:31
Экономика
Дальнейший рост курса доллара прогнозируют аналитики
11:27
Политика
Тела погибших в авиакатастрофе в Иране сегодня прибудут в Украину
10:52
Политика
Переговоры о новой ядерной сделке исключают в Иране
10:34
Общество / Жизнь
Гороскоп на сегодня (19.01.20)
08:47
Общество / Жизнь
Какие сегодня праздники, события - 19 Января
Вчера, 2020-01-18
20:34
События
За сутки полиция закрыла почти 10 игорных заведений
20:32
События
Полиция во Франции применила газ против демонстрантов
20:28
Политика
Пересмотр запрета давать взятки иностранцам допускает Белый дом
18:13
События
Передать Украине черные ящики самолета МАУ согласился Иран
18:10
Политика
Данные о зарплатах министров опубликовал Кабмин
18:08
Политика
О давлении со стороны Офиса президента и ГБР заявили у Порошенко
17:42
События
За 1,2 млн евро юная украинка продала девственность в Интернете
16:25
Политика
Наша страна разделена на три маленьких Украины - Кравчук
16:22
События
Запугивание и променад с кувалдой: уикенд скандального мукачевца Сергея Самиляк
15:31
Экономика
О возможном возвращении мировой экономики к Великой депрессии предупредил МВФ
15:30
Политика
Схему финансирования Россией "администрации" в ОРЛО раскрыла СБУ

Новости ТОП-7

Наша страна разделена на три маленьких Украины - Кравчук10480
Повестки получат украинцы от 20 лет и старше - по призыву в армию276
ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ требует признать утратившим силу постановление о Программе деятельности Кабинета министров244
Оставив Гончарука премьером, Зеленский показал, что он не готов идти против воли Сороса206
За 1,2 млн евро юная украинка продала девственность в Интернете178
В венгерской общине Закарпатья негативно отреагировали на закон о среднем образовании176
Об угрозах два нардепа написали заявления160

Досуг

Ювелирный магазин «Мальва» дарит 5 лайфхаков, которые помогут выбрать украшения
Ювелирный магазин «Мальва» дарит 5 лайфхаков, которые помогут выбрать украшения
Сложно поспорить с тем, что ювелирные изделия – это особая «специя» лука
17-янв-2020, 10:21114
Оформление страховки для визы
Оформление страховки для визы
С того момента, как на законодательном уровне был введен безвизовый режим, путешествия для граждан Украины стали намного проще
26-дек-2019, 19:19310
Как подобрать мебель для спальной комнаты
Как подобрать мебель для спальной комнаты
Правильно обустроенная спальня позволит владельцу комнаты отдыхать и чувствовать себя уютно дома
26-дек-2019, 15:17314
Как выбрать правильный сеанс в Планете Кино
Как выбрать правильный сеанс в Планете Кино
Кинозрители нынче избалованы и требуют лучшего звука, идеальной картинки и эффекта присутствия
19-дек-2019, 14:18285
Казахстанцы активно приобретают недвижимость в Сочи
Казахстанцы активно приобретают недвижимость в Сочи
Квартиры и жилые дома в курортном городе России привлекают не только местных жителей, но и граждан иностранных государств.
19-дек-2019, 12:51387
Чекушка
Чекушка Эксклюзив
Цикл "Рождественские рассказы". В суете жизни мы часто не замечаем того, что должны были бы замечать, и не помним того, что
18-дек-2019, 07:262061

События

Королевские титулы принца Гарри и его жены отменит Букингемский дворец
Королевские титулы принца Гарри и его жены отменит Букингемский дворец
Принц Гарри и Меган Маркл потеряют титулы весной 2020 года
Сегодня, 12:4657
В районе аэропорта "Борисполь" в воскресенье возможны ограничения движения
В районе аэропорта "Борисполь" в воскресенье возможны ограничения движения
Ограничения связаны с траурными мероприятиями по погибшим украинцам в атаке на самолет МАУ в Иране
Сегодня, 11:3267
За сутки полиция закрыла почти 10 игорных заведений
За сутки полиция закрыла почти 10 игорных заведений
За прошедшие сутки, 17 января, правоохранители закрыли 8 нелегальных заведений
Вчера, 20:3486
Полиция во Франции применила газ против демонстрантов
Полиция во Франции применила газ против демонстрантов
Силовики задержали более 30 демонстрантов
Вчера, 20:3285
Передать Украине черные ящики самолета МАУ согласился Иран
Передать Украине черные ящики самолета МАУ согласился Иран
Черные ящики передадут Украине до конца января
Вчера, 18:13100
За 1,2 млн евро юная украинка продала девственность в Интернете
За 1,2 млн евро юная украинка продала девственность в Интернете
19-летняя украинка в Интернете продала свою девственность бизнесмену из Мюнхена.
Вчера, 17:42178
7 Днів