Горит многоэтажка в Киеве жителей эвакуируют

Как сообщается, инцидент произошел в многоэтажке на улице Каштановая, 15А. Пламенем охвачены 3 и 4 этажи здания.

Сейчас проводится эвакуация жителей многоэтажки.

В Киеве днем 19 января произошел крупный пожар в одной из многоэтажек на Троещине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу "dtp.kiev.ua" в Facebook.

Отмечается, что на месте происшествия работают несколько единиц пожарной техники. Сейчас причины и обстоятельства возгорания не известны.