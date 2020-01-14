Горит многоэтажка в Киеве жителей эвакуируют

Как сообщается, инцидент произошел в многоэтажке на улице Каштановая, 15А. Пламенем охвачены 3 и 4 этажи здания.
Сейчас проводится эвакуация жителей многоэтажки.
В Киеве днем 19 января произошел крупный пожар в одной из многоэтажек на Троещине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу "dtp.kiev.ua" в Facebook.
Отмечается, что на месте происшествия работают несколько единиц пожарной техники. Сейчас причины и обстоятельства возгорания не известны.
Напомним, ранее сообщалось, что в Чехии произошел масштабный пожар в доме престарелых. В результате пожара погибли 8 человек, еще по меньшей мере 30 пострадали. Количество пострадавших может возрасти, поскольку пожар не был ликвидирован.