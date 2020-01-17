Тела погибших украинцев в Иране доставили в Украину

Так, самолет с телами украинцев, погибших в результате авиакатастрофы самолета МАУ в Иране, прибыл в международный аэропорт "Борисполь".

Тела погибших в результате атаки на самолет МАУ в Иране украинцев доставили в Украину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Офиса президента Украины в Facebook.

На церемонию прощания с погибшими прибыли президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Алексей Гончарук, министр иностранных дел Вадим Пристайко, спикер парламента Дмитрий Разумков, глава СБУ Иван Баканов и другие представители власти.

В авиакомпании МАУ заявляли, что к прощанию с погибшими будут допущены все, а сама церемония состоится у терминала B международного аэропорта "Борисполь". Церемония прощания с погибшими будет проходить с 13:00 до 19:00.