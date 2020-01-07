В центре Киева 11 праворадикалов, которые бросали петарды в антифашистов - задержали полицейские

После первоочередной проверки действиям задержанных, будет дана правовая оценка.

В сообщении говорится о том, что акция была санкционированной и проходила, согласно ранее поданной заявки.

После сегодняшнего митинга антифашистов в память о российском адвокате Маркелове, на котором схлестнулись антифашисты и националисты на Михайловской площади. полицейские задержали 11 человек за противоправные действия.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева на своей странице в Facebook.

"После окончания акции участники шли к фуникулеру, в настоящее время группа неизвестных бросила в них несколько петард. В результате правоохранители доставили в Шевченковское управление полиции одиннадцать граждан. После выяснения всех обстоятельств их действиям будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении правоохранителей.



