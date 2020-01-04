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События Сегодня, 17:1557
Прогноз погоды на неделю: cнег и дожди возвратятся
Прогноз на 20 января
Неделя начнется с прохладной и малооблачной погоды на всей территории. Местами температура воздуха днем опустится до -1 градуса, на остальной территории от +1 до +3. Ночью прогнозируют температура до -2...-5 градусов. Утром возможен туман.
Погода в Украине в начале следующей недели отметится возвращением небольшого снега и дождей, однако осадки не задержатся на долго. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Прогноз на 21 января
Во вторник синоптическая ситуация улучшится. Днем температура воздуха на западе и юге поднимется до -5 градусов, на остальной территории от 0 до +2. Днем мороза ожидать не стоит. Ночью термометры покажут от +2 до -3 градусов.
Прогноз на 22 января
В среду синоптики прогнозируют возвращение осадков. Небольшой снег с дождем прогнозируются на большинстве территории, кроме южных и Запорожской областей. Температура воздуха днем на востоке и севере будет колебаться от 0 до +2, на остальной территории термометры покажут до +3...+5. Ночью ожидается похолодание до 0...-2 градусов.
Прогноз на 23 января
В четверг небольшой снег накроет всю территорию Украины. Днем в центральных, восточных и северных областях похолодает до -1 градуса. На западе и юге прогнозируют от +2 до +4 градусов. Ночью температура воздуха будет колебаться от +1 до -2 градусов.
Прогноз на 24 января
Ближе к концу недели погода вновь улучшится, осадки отступят. Прогнозируют малооблачную и прохладную погоду с дневной температурой до -2 градусов. Однако, ночью температура воздуха существенно снизится в восточных областях, где ожидается до -6...-8 градусов. На остальной территории ночью прогнозируют от -3 до -5.
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Теги: news, новости, Украина, Погода, 7dniv, 7dnivinfo  
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