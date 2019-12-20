Массовые обыски проходят по делу Гандзюк

Отмечается, что прокуратура и Служба безопасности Украины проводят обыски для поиска дополнительных доказательств.

Генеральной прокуратурой начат ряд обысков с целью отыскания дополнительных доказательств в уголовном производстве по факту нападения на общественную активистку Екатерину Гандзюк. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Напомним, в конце прошлого года Служба безопасности Украины и Генеральная прокуратура обещали в ближайшее время проинформировать общество о новых весомых результатах в деле Гандзюк.

До этого Генпрокуратура изменила группу прокуроров, которые осуществляют процессуальное руководство в деле о нападении на Екатерину Гандзюк.