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События Сегодня, 10:1733
Массовые обыски проходят по делу Гандзюк
Отмечается, что прокуратура и Служба безопасности Украины проводят обыски для поиска дополнительных доказательств.
Генеральной прокуратурой начат ряд обысков с целью отыскания дополнительных доказательств в уголовном производстве по факту нападения на общественную активистку Екатерину Гандзюк. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
Напомним, в конце прошлого года Служба безопасности Украины и Генеральная прокуратура обещали в ближайшее время проинформировать общество о новых весомых результатах в деле Гандзюк.
До этого Генпрокуратура изменила группу прокуроров, которые осуществляют процессуальное руководство в деле о нападении на Екатерину Гандзюк.
Отметим, ГПУ остановила досудебное расследование против подозреваемых в организации убийства Гандзюк - Владислава Мангера и Алексея Левина.
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Теги: news, новости, Украина, Убийство, Гандзюк, дело, 7dniv, 7dnivinfo  
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