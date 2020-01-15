Мощные пылевые бури накрыли Австралию

Бури начались в городе Нарромин в Новом Южном Уэльсе. Впоследствии сильный ветер, достигавший 1, 07 км/ч, быстро добрался до Дуббо и Паркеса, где ветер несколько стих - 94 км/ч. Причиной бурь, которые погрузили город в темноту и покрыли местность слоем красной пыли, стали сильные ветры и грозы.

Австралию накрыли пылевые бури, а до этого пожары и дожди. Об этом сообщает The Guardian.