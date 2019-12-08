С неизвестной формой пневмонии слегли еще 139 человек за два дня в Китае

Новые случаи заболеваний за субботу и воскресенье были выявлены в городах Пекин, Шэньчжэнь и Ухань.

В Китае продолжает распространяться неизвестная форма пневмонии, вызванная совершенно новым типом коронавируса. За минувший уик-энд выявлено 139 новых случаев заболевания. Общее количество пострадавших уже превысило 200 человек. Три случая завершились летальным исходом, как передает BBC.

Напомним, что после вспышки пневмонии, вызванной до сих пор неизвестным возбудителем, который зафиксировали в Ухане в декабре 2019 года, новый неизвестный коронавирус обнаружили у 60 людей в Китае.

Кроме того, его обнаружили у одной женщины в Таиланде, которая прилетела туда из Уханя, а также у жителя Японии, который так же посещал город.

16 января в Японии подтвердили первый в стране случай заражения вирусом пневмонии нового типа, вспышка которого произошла в Китае.

Британские ученые из Центра глобального анализа инфекционных заболеваний при Имперском Колледже Лондона утверждают, что количество зараженных неизвестным коронавирусом, который распространяется в Китае, может достигать 1 723 человек. То есть в 38 раз больше официальных данных.

Власти Китая утверждают, что пока нет случаев передачи вируса от человека к человеку. Заразившиеся якобы "подхватили" его через морепродукты, купленные на рынке в Ухани.