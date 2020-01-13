Первый случай неизвестной пневмонии как в Китае зарегистрировали в Южной Корее

Корейский центр по контролю и профилактике заболеваний сообщает, что болезнь в страну могла завезти туристка из Китая.

Женщина с лихорадкой и респираторными заболеваниями, но предположительно другими симптомами, прибыла на днях в Международный аэропорт Инчхона. Лечение показало положительный результат на вирус. В конце прошлой недели китаянка посещала Ухань в провинцию Хубэй. Сейчас она находится на лечении в местной больнице.

Власти Южной Кореи выявили первое заражение коронавирусом нового типа, от которого за два дня в Китае умерли трое человек и слегли свыше 139 человек.

Как сообщает агентство "Рёнхап", новые случаи заболевания неизвестной формой пневмонии, вызванные этим типом коронавируса, зафиксированы также в Японии и Таиланде.

Напомним, китайские власти считают, что причиной распространения пневмонии в городе Ухань мог стать коронавирус того же рода, что и вирусы, вызывавшие тяжелый острый респираторный синдром и ближневосточный респираторный синдром (верблюжий грипп).