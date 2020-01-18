В Херсоне происходит масштабная спецоперация, была задействована Нацгвардия

Задержанным инкриминируют подозрение в совершении ряда насильственных преступлений и поджоге имущества.
Правоохранительные органы проводят спецоперацию в Херсоне, направленную на борьбу с организованной преступностью. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
"В спецоперации задействованы прокуроры Офиса Генерального прокурора, следователи органов Службы безопасности Украины, Нацгвардии и сотрудники Главного управления Национальной полиции в Херсонской области. Сейчас по разным адресам проводится ряд обысков", - говорится в сообщении.
Кроме того, начат ряд обысков с целью отыскания дополнительных доказательств в уголовном производстве по факту нападения на общественную активистку Екатерину Гандзюк.
Отмечается, что сообщено о подозрении руководителю преступной организации, бывшему помощнику народного депутата Украины предыдущих созывов с целью пресечения деятельности преступной организации.