Памятник жертвам Холокоста повредили в Кривом Роге, открыто дело

В полиции отметили, что о повреждения памятника в Центрально-городском районе Кривого Рога сообщили местные жители 19 января.

В Кривом Роге полиция открыла дело по факту повреждения памятника жертвам Холокоста. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Днепропетровской области.

"Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, а также задержания причастных к его совершению лиц", - сообщили в полиции.